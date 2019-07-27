Выставка инновационного дизайна одежды откроется в Москве

Москва, 27 июля. Центр современного искусства «Марс» открывает в Москве выставку «Инновационный костюм XXI века: новое поколение». Экспозицию представляют Государственный театральный музей имени Бахрушина.

28 июля организаторы представят поклонникам дизайна популярное направление FashionArt&Technology. На площадке «Марса» участники фестиваля увидят капсульные коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров.

В своих коллекциях они используют нестандартные материалы и инновационные технологии. Это фантазийные костюмы, образы в стиле киберпанк и футуристическая одежда.

В Москве 28 июля на сцене Ботанического сада состоится концент к юбилею Александры Пахмутовой. Ранее сообщалось, что 27 июля в парке Горького стартовал большой гастрономический фестиваль «Бургерфест».

Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице никак не повлияли на настроение москвичей. Они предпочли провести субботниц день с семьей или на городских фестивальных площадках.