Москвичей пригласили на большой концерт к юбилею Александры Пахмутовой

Москва, 27 июля. Большой концерт в честь Александры Пахмутовой пройдет в Москве, народную артистку поздравят на сцене Ботанического сада.

28 июля зрители услышат знаменитые композиции Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, а также популярные песни Тихона Хренникова и Микаэла Таривердиева. В концерте примут участие артисты ведущих отечественных музыкальных театров.

Для слушателей споют Вера Кононова, Константин Бржинский и Станистав Мостовой. Песни Пахмутовой стали сааундтреками ко многим советским фильмам.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Москве стартовал уникальный гастро-фестиваль «Бургерфест». Популярные столичные рестораны приготовили особенное меню.

Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице в Москве не помешали москвичам наслаждаться праздником. Они ожидают выступление известных российских музыкантов на Пушкинской набережной.