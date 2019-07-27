Москвичей пригласили на выставку современного искусства в «Манеже»

Москва, 27 июля. В Центральном выставочном зале «Манеж» работает выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы». Москвичи могут увидеть произведения 12 направлений искусства.

Как рассказали в пресс-службе выставки, в экспозиции представлена скульптура, графика, фотография, кино, новые технологии и другие виды искусства. Посетители могут принять участие в образовательных мастер-классах.

Проект реализовали под эгидой Московского музея современного искусства. Главной идеей выставки является желание организаторов показать многогранность искусства, его эстетику и богатство.

На образовательную программу по изобразительному искусству вход свободный. Здесь действует экспериментальная арт-лаборатория.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Москве начался большой фестиваль «Бургерфест». Москвичи отведали бургеры с креветками и экзотические мексиканские бургеры.

Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение горожан. Они ожидают выступление известных музыкантов на Пушкинской набережной.