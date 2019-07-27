Крупнейшая выставка картин Ильи Глазунова пройдет в Москве

Москва, 27 июля. Масштабная выставка работ российского художника Ильи Глазунова пройдет летом 2020 года в выставочном зале «Манеж». Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Мэрия Москвы решила приурочить этот проект к 90-летию художника. Как рассказал Кибовский, выставку хотели сделать еще при жизни Глазунова, однако в июле 2017 года художник скончался, пишет ТАСС.

Илья Глазунов был не только известным художником, но и коллекционером, педагогом. Новая экспозиция отразит все стороны жизни мастера.

Кибовский добавил, что чиновники консультируются с сыном Глазунова — Иваном, который является ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

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