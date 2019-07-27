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Кубок мира по баскетболу покажут в московском «Зарядье»

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Кубок мира по баскетболу покажут в московском «Зарядье»

Москва, 27 июля. В столичном парке «Зарядье» представят кубок мира по баскетболу, после чего трофей отправят в Китай.

Мероприятие состоится 1 августа в рамках мирового турне трофея. Россия стала 24-й страной, в которой показывали знаменитый кубок. Тур начался в конце мая в Пекине.

Москвичей ждут в 11.00 в Большом Амфитеатре парка «Зарядье». Организаторы мероприятия проведут конкурсы для фанатов с призами от национальной сборной по баскетболу, пишет издание «Чемпионат».

В 12.00 выступит президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Ранее сообщалось, что в Москве 27 июля стартовал гастрономический фестиваль «Бургерфест».

Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение москвичей, горожане с удовольствием проводят время на фестивале.

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