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Жителям столицы предложили выбрать новую версию поездов «Москва»

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Жителям столицы предложили выбрать новую версию поездов «Москва»

Москва, 27 июля. Столичные власти предложили москвичам выбрать, как будет выглядеть новая версия поездов «Москва». Об этом журналистам сказал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Новые составы появятся в московском метро уже в 2020 году. Ликсутов уточнил, что голосование началось в павильоне МЦД 26 июля и продлится 10 дней.

Консультант расскажет пассажирам об особенностях нового состава и ответит на все вопросы. Мэрия Москвы старается использовать современные технологии при реализации крупных проектов в сфере транспорта.

Жителям столицы предложили выбрать новую версию поездов «Москва»

Отмечается, что новые вагоны будут тише и вместительнее. В общей сложности в 2019 году в метро запустили 30 новых поездов «Москва», сейчас их число достило 132.

Москвичей пригласили на выставку потретов пассажиров городского транспорта. Посетителям представят работы 12 художников проекта Art of Metro. Выставка работает в павильоне МЦД, вход свободный.

Отметим, что беспоряди на незаконном митинге 27 июля на Тверской улице никак не повлияли на настроение москвичей. Многие предпочли провести субботу с семьей или на городских фестивалях.

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