Павелецкую площадь превратят в современное общественное пространство

Москва, 27 июля. Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Павелецкую площадь сделают комфортным современным общественным пространством. Согласно проекту здесь появится подземный торговый центр и парковка на 270 мест

На площади организуют пространства для пешеходов, разместят кафе и места для отдыха. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, эту территорию озеленят. Кузнецов уверен, что площадь станет местом притяжения для многих горожан.

Столичная мэрия работает, чтобы общественные пространства в городе были комфортными. Москва становится красивым современными городом.

Ранее сообщалось, что возле МКАД в районе Бирюлево Западное завершились работы по благоустройству парка «Яблоневый сад».

Зеленая зона раскинулась на площади 15 га, тут появились детские площадки. Рабочие установили скамейки для отдыха горожан на природе.

Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение москвичей. Они предпочитают провести 27 июля с родными или на городских фестивалях.