Москвичей пригласили отдохнуть от жары на каток и в резиденцию Деда Мороза

Москва, 27 июля. Жителям российской столицы предложили отдохнуть от жары и посетить места, где можно почувствовать настоящую зиму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве по-прежнему работают катки с искусственным льдом — ледовые дворцы «Пингвины», «Синяя птица», «Метеор». А в парке «Зарядье» находится знаменитая ледяная пещера, которая понравилась актеру Тому Харди. Сюда нужно приходить с пуховиком, поскольку температура в пещере на уровне 9 градусов ниже нуля.

Увидеть снег летом можно в Московском зоопарке. Здесь находится вольер с белыми медведями, для них создали оптимальные условия, которые напоминают Заполярье.

Мэрия Москвы распорядилась, чтобы горожане могли спокойно отдохнуть от жары в комнатах прохлады. В общей сложности таких комнат около 300, они расположены в разных районах.

А еще москвичам предложили проведать Деда Мороза, его усадьба работает круглый год. Москвичи смогут поехать в гости к зимнему волшебнику вместе с детьми.

Жители российской столицы не обращают внимание на митинг на Тверской улице. Они предпочитают провести выходной день вместе с семьей.