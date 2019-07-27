Парк «Яблоневый сад» на 15 гектаров появился в районе Бирюлево Западное

Москва, 27 июля. Рабочие завершили благоустройство парка «Яблоневый сад» в Бирюлево Западное, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Новый парк находится рядом со МКАД, это промышленный район. По словам чиновника, власти Москвы учли все пожелания горожан.

«Установили десяток прекрасных и роскошных беседок, куда приходят местные жители с детьми, чтобы провести здесь досуговое время или пикники», — сообщил Бирюков.

На территории парка, площадь которого 15 га, появились площадки для детей. Бирюков добавил, что москвичи попросили установить шумозащитные экраны рядом с домами, которые находятся рядом с трассой.

Мэрия Москвы всегда идет навстречу москвичам, когда дело касается комфортной городской среды. Они запустили программу «Мой район», рассчитанную на благоустройство с учетом пожеланий жителей.

Проект будет реализован в 125 районах города. По этому же принципу запустили проект «Моя улица». Москва становится красивым современным городом, куда приезжают миллионы туристов.

Отметим, что москвичи никак не реагируют на незаконный митинг 27 июля на Тверской улице, они предпочитают провести субботний день на природе или на городских фестивалях.