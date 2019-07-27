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Пересадочную станцию «Аминьевское шоссе» в Москве построят к 2021 году

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Пересадочную станцию «Аминьевское шоссе» в Москве построят к 2021 году

Москва, 27 июля. Пересадочную станцию с Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на станцию метро «Аминьевское шоссе» построят к 2021 году. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Власти Москвы согласовали с РЖД проект строительства пересадочной станции. Марат Хуснуллин добавил, что ее должны построить в конце следующего года.

Станцию «Аминьевское шоссе» соединят с метро подземным переходом. Жители ТиНАО и Московской области смогут пересаживаться на метро, не доезжая до центра.

Пересадочную станцию «Аминьевское шоссе» в Москве построят к 2021 году

Ранее Хуснуллин сообщил о ходе строительства «наземного метро» в Можайском районе. Он отметил, что здесь проживает порядка 140 тысяч человек. Маршрут МЦД «Лобня — Одинцово» станет удобным вариантом для горожан.

Это значительно улучшит транспортную доступность Можайского района. Для инвалидов, велосипедистов возле станции построят отдельную инфраструктуру.

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