Гастрономический фестиваль «Бургерфест» стартовал в Москве

Москва, 27 июля. Фестиваль «Бургерфест» стартовал на Пушкинской набережной в парке Горького, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

27 июля весь мир отмечает День гамбургера. На гастрономическом празднике работают 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков. Москвичи могут попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, мексиканские бургеры с маринованной курицей, восточные бургеры.

В 12.00 стартовала концертная программа. На сцене появятся известные исполнители: DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv. Ранее стало известно, какая программа готовится на День города в Москве.

В этом году столичные власти решили тематически объединить празднование 80-летия ВДНХ и 872-летия российской столицы.