Власти Москвы рассказали о строительстве «наземного метро» в Можайском районе

Москва, 27 июля. Транспортная доступность Можайского района улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) «Лобня — Одинцово», рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

В Можайском районе проживает около 140 тысяч человек, однако здесь пока нет ни одной станции метро. Таким образом МЦД «Лобня — Одинцово» станет наземным метро для горожан.

Марат Хуснуллин отметил, что здесь появятся остановки «Сетунь» и «Рабочий поселок», рядом расположена платформа «Кунцево». Новая транспортная инфраструктура будет соответствовать современным стандартам.

Для инвалидов создадут отдельную инфраструктуру, для велосипедистов и пешеходов появятся специальные дорожки.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал строительство одной из самых сложных станций БКЛ «Шереметьевская». Отдельные участки тоннеля приходилось рыть вручную с использованием отбойных молотков.