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Программу Дня города в Москве посвятят юбилею ВДНХ

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Программу Дня города в Москве посвятят юбилею ВДНХ

Москва, 27 июля. Программу празднования Дня города на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Одна из главных площадок праздника развернется на Тверской улице, которая станет пешеходной. Москвичей приглашают отметить 872-летие столицы 7 и 8 сентября.

В 2019 году ВДНХ исполняется ровно 80 лет, участники праздника познакомятся с историей выставочного комплекса. Площадки, посвященные ВДНХ, расположатся на Тверской улице и одна между Моховой улицей и Охотным рядом.

Москвичам и гостям города покажут театральные постановки, иммерсивные спектакли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 4 августа на ВДНХ каждый вечер будет играть живая музыка, детей и подростков ждут на образовательные мастер-классы.

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