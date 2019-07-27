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Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде в последние дни июля

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Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде в последние дни июля

Москва, 27 июля. В последние дни июля температура воздуха в Москве опустится до 11-16 градусов тепла, сообщил специалист Гидрометцентра Александр Голубев.

30 и 31 июля в российском столице будет стоять аномально холодная погода. Самые холодные ночи в последние дни июля зафиксированы в 1977 году, когда столбики термометров опустились до 7 градусов тепла.

29 июля в столичном регионе ожидается дождь, воздух прогреется до 16 градусов тепла. Выходные будут теплыми — до 29 градусов тепла, в некоторых районах возможны небольшие осадки.

Ранее синоптики сообщили, что 26 июля стало самым жарким днем месяца. Температура воздуха поднялась до 29 градусов тепла.

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