Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде в последние дни июля

Москва, 27 июля. В последние дни июля температура воздуха в Москве опустится до 11-16 градусов тепла, сообщил специалист Гидрометцентра Александр Голубев.

30 и 31 июля в российском столице будет стоять аномально холодная погода. Самые холодные ночи в последние дни июля зафиксированы в 1977 году, когда столбики термометров опустились до 7 градусов тепла.

29 июля в столичном регионе ожидается дождь, воздух прогреется до 16 градусов тепла. Выходные будут теплыми — до 29 градусов тепла, в некоторых районах возможны небольшие осадки.

Ранее синоптики сообщили, что 26 июля стало самым жарким днем месяца. Температура воздуха поднялась до 29 градусов тепла.