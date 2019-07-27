Более 50 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

Москва, 27 июля. Тринадцать рейсов отменены и 41 задержан в столичных аэропортах 27 июля, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс. Расписание».

В аэропорту «Внуково» задержали шесть рейсов, в «Домодедово» задержаны 22 рейса, 13 отменили, в «Шереметьево» задерживаются 13 рейсов. Информации об изменениях в расписании «Жуковского» на данный момент нет.

Как сообщили синоптики, выходные в Москве будут жаркими. Температура воздуха составит 26-28 градусов, но с понедельника наступит прохладная погода. Столбики термометров опустятся до 16 градусов тепла.