Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 50 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

129
0 Оставить комментарий

Более 50 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

Москва, 27 июля. Тринадцать рейсов отменены и 41 задержан в столичных аэропортах 27 июля, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс. Расписание».

В аэропорту «Внуково» задержали шесть рейсов, в «Домодедово» задержаны 22 рейса, 13 отменили, в «Шереметьево» задерживаются 13 рейсов. Информации об изменениях в расписании «Жуковского» на данный момент нет.

Как сообщили синоптики, выходные в Москве будут жаркими. Температура воздуха составит 26-28 градусов, но с понедельника наступит прохладная погода. Столбики термометров опустятся до 16 градусов тепла.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров