Собянин побывал на строительстве станции метро «Шереметьевская»

Москва, 26 июля. Мэр российской столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Собянин проинспектировал работу, которая ведется на глубине 70 метров. Эта станция считается одной из самых сложных, она строится классическим горным способом.

Как рассказал руководитель контракта «Мосметростроя» Андрей Вялых, все оборудование доставлятся через ствол шахты. Тоннели роют 10-метровыми щитами, а некоторые участки приходится проходить вручную отбойными молотками.

По словам Собянина, 60% всей БКЛ завершено. Вероятно, что БКЛ будет запущена уже в 2020 году, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что столичные власти утвердили дизайн станции «Окской» Некрасовской ветки.