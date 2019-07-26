Школьницы избили девочку-инвалида в Подмосковье

Москва, 26 июля. Три девочки-подростка накинулись с кулаками на 10-летнюю девочку, которая им не понравилась из-за своей инвалидности, сообщили в УМВД России по Электростали.

Инцидент произошел на детской площадке в подмосковном городе Электростраль. Школьницы увидели девочку, которая каталась на велосипеде. Одна из них отобрала у ребенка игрушечный лук, а затем стала наносить удары.

Пострадавшая попыталась убежать, но ее догнали. На место происшествия прихала скорая, инвалида госпитализировали. Правоохранительные органы проверяют инцидент, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Архангельске две школьницы забили до смерти свою одногодку, а затем бросили ее тело у железной дороги.