Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за трансфер Гуса Тила

Москва, 26 июля. Годовой оклад полузащитника голландского АЗ Гуса Тила в «Спартаке» может составить 1,6 млн евро, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Голландский футболист близок в переходу в московский клуб. Руководство «Спартака» и АЗ практически договорились о сумме трансфера. Она составит 10 млн евро плюс различные бонусы в случае успешного выступления футболиста в составе новой команды.

Самому игроку предложен пятилетний контракт, который уже согласован. Напомним, что 21-летний футболист — воспитанник АЗ, за основной состав он выступает с 2016 года.

На его счету 98 матчей, 28 голов и 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 6 млн евро. В марте 2018 года футболист дебютировал за сборную Голландии.