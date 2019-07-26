Историк из Подмосковья отправился пешком в Тюмень

Москва, 26 июля. Житель подмосковного города Жуковский решил дойти пешком до Тюмени. По предварительным расчетам, домой он вернется только через пять лет.

Историк Андрей побывал в 40 регионах России. За его передвижениями следят подписчики в социальных сетях. За день ему удается проходить до 30 километров.

В больших городах он останавливается у знакомых на ночевку, но чаще отдыхает на природе. С собой у него есть палатка и необходимые вещи.

Свои впечатления от увиденного энтузиаст записывает в походный дневник. Он считает, что этот материал можно использовать для будущей книги. Андрей планирует посмотреть Байкал, Дальний Восток, Урал, а потом идти домой, передает «МИР 24».

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