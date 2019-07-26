Синоптики предупредили москвичей о жаре на выходных

Москва, 26 июля. Синоптики рассказали о жаре на выходных. 26 июля столбики термометров покажут 27 градусов тепла, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ближайшие три дня в Москве будет снова стоять жаркая погода. Горожанам посоветовали надеть светлые вещи из натуральных тканей и носить с собой головной убор, пишет издание «Вечерняя Москва».

В жару не стоит кушать тяжелую пищу — острое, жареное, соленое, пейте побольше воды. Ранее сообщалось, что аномальная жара накрыла Францию.

Более чем в 50 городах республики воздух раскалился до 42-43 градусов.