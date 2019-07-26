Власти Москвы рассказали о налоговых льготат для многодетных семей

Москва, 26 июля. Многодетные семьи могут получить новые льготы по имущественному и земельному налогам, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В 2019 году налоговый вычет по имущественному и земельным налогам получат более 134,5 тысяч многодетных семей. Введение льгот предусмотрено федеральным законом №63 от 15.04.2019, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

Закон предусматривает комплексные меры по поддержке многодетных. Налоговый вычет могут оформить москвичи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Льгота поедоставляется из расчета 5 квадратных метров в квартире и 7 квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Вычет можно получить на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка.

«Материальная поддержка многодетных семей – одна из основных задач правительства Москвы при реализации национального проекта «Демография», — сказал глава столичного департамента экономической политики Денис Тихонов.

Руководитель департамента отметил, что в прошлом году число многодетных семей выросло на 11%. Ранее мэр Москвы Сергей Собнин напомнил, как получить налоговый вычет.