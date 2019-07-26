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Задержанный признался в убийстве девушки на детской площадке в Подмосковье

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Задержанный признался в убийстве девушки на детской площадке в Подмосковье

Москва, 26 июля. Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Раменском. Следстенные органы полагают, что он может быть причастен к убийству в Крыму, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело погибшей с десятками ножевых ранений нашли 25 июля на детской площадке. Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день.

Им оказался 38-летний знакомый жертвы. Во время допроса мужчина рассказал, что совершил убийство на почве ревности. Он признался в совершении преступления.

Задержанный ранее был судим по статье о незаконном обороте оружия. Следователи проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к убийству девушки в Крыму, которое было совершено в 2014 году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что жительница Москвы зарезала мужчину, которого пригласила в гости.

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