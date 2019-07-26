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Два теплохода столкнулись на канале имени Москвы

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Два теплохода столкнулись на канале имени Москвы

Москва, 26 июля. Два теплохода столкнулись на канале имени Москвы в подмосковном городе Яхрома, пострадавших нет, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 26 июля пассажирский теплоход и грузовой «Новокуйбышевск» столкнулись по касательной. Инцидент произошел на 99-м километре канала имени Москвы.

По предварительным данным, небольшие повреждения получил борт пассажирского судна. У «Новокуйбышевска» пострадала табличка с названием корабля.

Разлива нефтепродуктов не произошло, при ЧП никто не пострадал.

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