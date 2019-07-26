Синоптики пообещали, что 26 июля станет самым теплым днем в Москве

Москва, 26 июля. Синоптики рассказали, что 26 июля в Москве станет самым теплым днем месяца. Столбики термометров поднимутся до отметки 28 градусов тепла.

Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, ожидается переменная облачность. На юге российской столицы могут пройти дожди.

В Московской области температура воздуха составит 24-29 градусов тепла. В июле самым теплым днем было 22 июля, когда термометры показали 25,6 градуса тепла, пишет РИА Новости.

Атмосферное давление в пятницу будет нормальным. Ранее сообщалось, что в Москве сильно похолодает с 28 июля, температура воздуха упадет до 14 градусов тепла.