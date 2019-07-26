Москвичей пригласили на мастер-классы по оказанию первой помощи

Москва, 26 июля. Медики проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, москвичей пригласили на веранды здоровья, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия будут проводить в выходные дни до конца лета. Опытом поделятся специалисты Станции скорой помощи имени Пучкова.

Москвичей научат распознавать травмы и научат алгоритму первой помощи. Это умение может пригодиться каждому человеку, который попал в экстренную ситуацию.

Врачи рассмотрят такие случаи как остановка сердца, кровотечения, поражение током, переломы, вывихи, ожоги, пищевые отравления, пишет издание «Вечерняя Москва».

С начала июля в Москве стартовали лекции об активном здоровом образе жизни. Занятия проводятся на верандах здоровья.