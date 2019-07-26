Москвичей пригласили на фестивали и выставки в столичные парки

Москва, 26 июля. Десятики фестивалей и выставок откроются в столице в выходные, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В «Сокольниках» москвичей пригласили на «Барбекю-фест». Блюда из мяса оленя, кролика, шиншиллы представят более 50 ресторанов. В парке также проведут мастер-классы по приготовлению шашлыка.

На дизайн-заводе «Флакон» пройдет выставка-ярмарка «Delhi базар». Здесь можно купить аюрведическую косметику, индийские украшения и этнические музыкальные инструменты.

На Манежной площади откроется выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы». На ней представят работы современных художников и скульпторов.

А для детей в парке Горького покажут выступление воздушных эквилибристов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на празднование 80-летия ВДНХ, праздничные мероприятия будут проходить с 1 по 4 августа.