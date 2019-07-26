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Собянин напомнил москвичам, как получить налоговый вычет

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Собянин напомнил москвичам, как получить налоговый вычет

Москва, 26 июля. Мэр российской столицы Сергей Собянин напомнил москвичам, что они могут оформить налоговый вычет. Об этом он написал на странице в Twitter.

Москвичи могут вернуть участь уплаченного ранее подоходного налога при покупке неджвижимости, оплате за образование и лечение. Собянин поделился ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы, где подробно расписано, как получить средства.

Льгота предоставляется гражданам России, которые платят подоходный налог по ставке 13%. Налоговый вычет можно оформить через работодателя, пишет РИАМО.

Ранее Собянин рассказал, как должна меняться Москва. По его словам, реализация крупных проектов требует много времени, но результат обычно радует горожан.

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