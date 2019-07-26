Пострадавшего в страшной аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

Москва, 26 июля. Два автомобиля столкнулись в районе 107-го километра Московской кольцевой автодороги. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, пострадавшего в ДТП эвакуировали на вертолете.

ДТП произошло в ночь на пятницу в районе 107-го километра МКАД, на внутренней стороне. В результате столкновения двух автомобилей оказалось перекрыто движение по двум полосам. Пострадавшего из машины при помощи спецсредств доставали спасатели.

На фото с места аварии видно, что легковой автомобиль после удара буквально заехал под кузов грузовика.