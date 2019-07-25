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Житель Мытищ нашел похожий на гранату предмет в своей машине

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Житель Мытищ нашел похожий на гранату предмет в своей машине

Мытищи, 25 июля. Житель Мытищ нашел похожий на гранату предмет за радиаторной решеткой своего автомобиля Kia. Судя по кадрам видео, которое снял хозяин машины, неизвестный разрезал решетку и засунул боеприпас через получившееся отверстие.

«Вот, ребята, что обнаружил у себя. Боевая граната», — комментирует он произошедшее.

Владелец Kia сразу же вызвал полицию. Место происшествия в настоящий момент перекрыто, ожидается прибытие саперов.

Напомним, что аналогичный случай произошел в 2016 году в Ярославской области. Местный чиновник Александр Мартынов, который работает в одной из районных администраций в Ростове, обнаружил гранату в своей машине. Кроме боеприпаса в автомобиле лежала записка с текстом «Не в той упряжке скачешь, Саша. Смотри бах». На место происшествия сразу же были вызваны правоохранительные органы. Прибывшим полицейским и взрывотехникам удалось определить, что граната является учебной.

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