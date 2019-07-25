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СМИ опубликовали видео с места жестокого убийства девушки в Подмосковье

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СМИ опубликовали видео с места жестокого убийства девушки в Подмосковье

Москва, 25 июля. Кадры с места жестокого убийства молодой девушки на детской площадке в Московской области опубликовали СМИ.

Напомним, 25 июля мужчина, личность которого к настоящему моменту не установлена, напал с ножом на молодую девушку на детской площадке у многоэтажки в Раменском. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако медикам спасти пострадавшую не удалось, она скончалась от полученных травм. Видео с места преступления публикует РЕН ТВ.

По информации пресс-службы регионального управления СК РФ, в настоящее время ведется поиск злоумышленника. На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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