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Смертин рассказал, как юному москвичу добиться успеха в футболе

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Смертин рассказал, как юному москвичу добиться успеха в футболе

Москва, 25 июля. Известный футболист, экс-капитан сборной России, а сейчас директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин рассказал о том, как добиться успеха в футболе и попасть в национальную команду.

Большинство юных футболистов, как известно, мечтают о большой славе. По его словам Смертина, обязательно нужно с детства любить футбол и постоянно совершенствоваться и идти к цели, иногда преодолевая самого себя.

«Конкуренция, чтобы попасть в сборную, очень большая, поэтому кроме таланта нужно еще быть очень упорным, верить в себя и надеяться на удачу», — сказал эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Алексей отмечает, что еще пять лет назад путь к вершинам футбола начинался с шести-семи лет, сейчас это – четыре-пять лет. Главным фактором в развитии будущего футболиста является поддержка родители. Именно они очень часто становятся его первыми тренерами.

«Многие молодые люди даже не получают возможности, так как родители в определенный момент говорят, что нужно идти получать нормальное образование для будущей престижной профессии», — обратил внимание он.

Смертин подчеркнул, что для любого подростка очень важна вера в его занятие. И понимание родителей, что мечта ребенка стать футболистом — это не просто прихоть и недосягаемая цель, а реальность, к которой можно и нужно стремиться, прикладывая много сил. 

Условий для развития в себе чемпионских качеств в Москве более чем достаточно. В столице круглосуточно работают спортивные площадки для людей всех возрастов. Алексей Смертин посоветовал москвичам каждое утро бегать и разминать мышцы.

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