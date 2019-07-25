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Неизвестный зарезал молодую девушку на детской площадке в Подмосковье

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Неизвестный зарезал молодую девушку на детской площадке в Подмосковье

Москва, 25 июля. Неизвестный мужчина зарезал девушку на детской площадке у многоэтажного дома в Московской области.

Злоумышленник, вооруженный ножом, в четверг днем напал на 27-летнюю девушку на детской площадке у жилого дома, расположенного на улице Лесной.

По информации очевидцев — молодой мамы, которая вышла на прогулку с ребенком, — к площадке подъехал неизвестный мужчина, который начал ссорится с девушкой. Во время словесного конфликта он достал нож и ударил ее, после чего скрылся в неизвестном направлении на машине.

Очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи, однако спасти девушку не удалось, она скончалась от полученных трав на месте.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливается личность злоумышленника. Объявлен план «Перехват». Поиски подозреваемого продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. 

В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщили, что в настоящее время на месте работают следователи, «проводится осмотр, устанавливаются очевидцы произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

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Источник: ТАСС
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