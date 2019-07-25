Бузова прокомментировала свое попадание в список Forbes

Москва, 25 июля. Forbes опубликовал рейтинг самых успешных и популярных российских звезд. Главным отличием его стало то, что в список попали только молодые, до 40 лет, артисты, рэперы, блогеры и спортсмены.

Лидирующую позицию занимает Хабиб Нурмагомедов, который заработал 11,5 миллиона долларов.

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова оказалась на 2 месте рейтинга журнала с годовым доходом в 4,4 миллиона долларов. Бузова попадает в Forbes уже не в первый раз. В прошлом году девушка заняла в нем 6 место. Ее доход тогда составлял 3,9 миллиона долларов. Очевидно, что за последний год Ольга увеличила свои доходы на 0,5 миллиона долларов.

Бузова не порадовала своих поклонников новыми достижениями за этот год. Она так же владеет собственной сетью ресторанов, ездит по гастролям, рекламирует свой бренд одежды, а также имеет свою криптовалюту. Несмотря на это, Ольга утвердила свои позиции в Forbes и осталась самой популярной и успешной девушкой российского шоу-бизнеса.

«Очень приятно составить компанию звездами мирового спорта. Я знакома и общаюсь и с Хабибом, и с Сашей Овечкиным. Но для меня подобные списки не имеют особого значения, тем более, если они основаны за прибыли артиста или спортсмена. Мне важно находиться в лидерах чартов и радоваться полным залам на моих концертах и получать любовь своих людей», — рассказала Ольга Бузова корреспонденту «КП».

Третье место в списке Forbes находится звезда мирового хоккея Александр Овечкин.

В обновленном списке оказалось много рэперов и блогеров. Самое успешным новичком стал 25-летний рэпер Элджей, есть в рейтинге и его подруга — блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Постоянные участники рейтингов прошлых лет — Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Стас Михайлов — не прошли возрастной барьер.