Москвичи выбрали лучшего в городе терапевта, педиатра и детскую медсестру

Москва, 25 июля. «Активные граждане» выбрали лучших участковых терапевтов, педиатров и медсестер детских поликлиник столицы. Участники проекта голосовали за московских врачей по итогам работы в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Лучшими участковыми терапевтами стали Киаметдин Садтаров и Татьяна Суханова, педиатром — Валентина Комиссарова, а медсестрой — Каролина Гридина.

«Опрос, в рамках которого москвичи выбирают лучшего врача, стало уже народным. В рамках проекта «Активный гражданин» более 920 тысяч оценок во всех номинациях голосования поставили москвичи врачам столичных поликлиник», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

У каждого медицинского работника был рассчитан средний балл и составлены рейтинги. Москвичи ставили оценки по шкале в десять баллов, где десять — отлично, а один — очень плохо.

Награждение самых любимых врачей Москвы состоялось 24 июля. Лучшие сотрудники получили почетные грамоты и памятные сувениры от Департамента здравоохранения Москвы.

Самого профессионального участкового терапевта выбрали 198 385 проголосовавших человек. Из результатов можно составить рейтинг лучших поликлиник: 1 место — поликлиника № 107 (773 голоса), на 2 месте — диагностический центр № 5 и Троицкая городская больница ( по 727 голосов), на 3 месте — поликлиника № 218 (689 оценок).

В десятку победителей вошли врачи с самым высоким средним баллом и количеством проголосовавших — не менее 70 человек. В итоге лучшими стали сразу два специалиста из поликлиники № 214. Это Киаметдин Садтаров и Татьяна Суханова.

Самого чуткого педиатра выбирали 191 602 человек. Лучшим врачом в этой категории стала Валентина Комиссарова из детской поликлиники № 15.

Самую профессиональную детскую медицинскую сестру оценили 185 055 участников проекта. Ей оказалась Каролина Гридина — медсестра детской поликлиники № 130.

Жители столицы выбирали лучших медицинских работников Москвы уже в четвертый раз.