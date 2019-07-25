Аномально низкая температура воздуха установится в Москве на следующей неделе

Москва, 25 июля. На следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание. Сотрудник центра погоды «Фобос» сообщил о влиянии арктического циклона на погоду в столице.

27 и 28 июля жителей и гостей Москвы ждет по-настоящему летняя погода. Температура воздуха прогреется до 30 градусов. Это норма для конца июля для центрального региона, но с понедельника температура опустится до 20. А во вторник холодные воздушные массы установят аномально низкую температуру воздуха. Синоптики прогнозируют холодную погоду, местами ожидается кратковременный дождь. Такого рода вторжение холода в последние дни июля случается один раз в 50–100 лет.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 12 градусов. По данным синоптиков, ветер будет северный 2-5 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Теплая погода воздуха снова установится к выходным.