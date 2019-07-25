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МЧС опровергло сообщения о лесном пожаре на западе Москвы

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МЧС опровергло сообщения о лесном пожаре на западе Москвы

Москва, 25 июля. Информация о серьезном лесном пожаре на западе Москве не является достоверной, заявили в столичном главке МЧС РФ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя экстренных служб сообщило, что лес на площади 360 квадратных метров загорелся в Тропарево. В сообщении подчеркивалось, что рядом с территорией расположены два детских сада.

Согласно пресс-релизу московского МЧС, возгорания на западе столицы нет, на территории проводятся учения.

«Информация о возгорании лесного массива в Тропарево не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Рослесхоза проинформировала, что на сегодняшний день на территории России наиболее сильные лесные пожары бушуют в Красноярском крае и в Якутии. Режим чрезвычайной ситуации в регионах не введен. Напомним, президент России Владимир Путин увеличил штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу при ЧС до полумиллиона рублей. 

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