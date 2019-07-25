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Кассир пункта обмена валюты в Москве похитила 41 млн рублей

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Кассир пункта обмена валюты в Москве похитила 41 млн рублей

Москва, 25 июля. Кассир одного из обменных пунктов в российской столице похитила 41 миллионов рублей.

В настоящий момент злоумышленница объявлена в федеральный розыск, согласно уголовному кодексу России, за совершенное преступление ей грозит до десяти лет колонии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пункте обмена валюты в Елисеевском переулке Москвы, куда пришел бизнесмен и попросил обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир сказала, что нужной суммы нет, попросила предпринимателя подождать на улице, после чего скрылась с деньгами в неизвестном направлении, передает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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