Стали известны самые грибные места в Подмосковье

Москва, 24 июля. Балашиха, Волоколамск, Егорьевск, Истра и Клин являются самыми грибными местами в Московской области. Полный список остановок для сбора грибов представлен на сайте «Мострансавто».

Коломенским филиал «Мострансавто» обслуживает все 32 маршрута к известным «грибным полянам». До леса из Волоколамска можно доехать на 13 маршрутах, а из Павловского Посада — на 10. В транспортных схемах этих населенных пунктов есть остановки «Грибаново» и «Грибово», которые говорят сами за себя. В общей сложности в Подмосковье несколько десятков благоприятных для сбора грибов мест.

При этом только с 13 по 15 июля в лесах Московской области потерялись 96 человек. Сообщения об этом поступают в Региональную диспетчерскую службу комитета по телефону «112». За одни выходные принято 30 звонков.

Территория Подмосковья уже сейчас рада встретить всех любителей сбора, так как в этом году сезон наступил на несколько недель раньше обычного. Отмечается, что уже в конце мая можно было собрать полную корзину маслят, подберезовиков, дождевиков и опят. Белые грибы тоже появились, но чуть позже.