Интернет-магазин Ozon доставляет посылки до дверей москвичей

Москва, 24 июля. Впервые в России запущен эксперимент по доставке заказов до двери. Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме предлагает такую опцию для жителей Москвы.

При оформлении курьерской доставки клиент может выбрать вариант «до двери».В этом случае посылка будет оставлена в подъезде жилого дома или у консьержа. Для подтверждения этого факта курьер делает фотографию на месте.

В пилотном проекте пока участвует ограниченное число покупателей. Доставляются только заказы по предоплате, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья.

Директор по инфраструктуре и сервисам интернет-магазина Ozon Нил Спиккет уточнил, что данная практика уже продолжительное время используется за рубежом, а вот в России такой способ доставки не распространен. В настоящее время существует жесткая конкуренция интернет-магазинов с обычными, поэтому желания клиентов должны быть воплощены в жизнь еще до того, как покупатель успел о них подумать.