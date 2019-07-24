Цены на московские однушки выросли на 5% в 2019 году

Москва, 24 июля. Итоги июня 2019 года показали рост цен на однокомнатные квартиры в Москве. Об этом сообщает риелторское агентство «Метриум».

Средняя стоимость однокомнатных квартир в столичных новостройках экономного и комфортного класса составила 7,25 миллиона рублей. Отмечается, что это самая высокая цена на последние несколько лет на бюджетное жилье рынка недвижимости Москвы. За пять лет однокомнатные квартиры массового сегмента стали дороже на 19 процентов, а квадратный метр в них — на 26 процентов. В 2014 году средняя квартира с одной комнатой в новостройке столицы стоила 6,1 миллиона рублей, то есть на 1,2 миллиона дешевле, чем сейчас.

Площадь квартир, которые выставлены на продажу, существенно снизилась: в 2014 году она была 42,6, а в 2019 году — 40,1 квадратных метра. Соответственно, выросла цена за «квадрат», пять лет назад этот показатель был 143 тысячи рублей на 1 квадратный метр, а в настоящее время он составляет 181 тысячу рублей.

Однокомнатные квартиры самые востребованные на рынке недвижимости и поэтому стоимость их растет быстрее, чем у квартир с большим количеством комнат. За первое полугодие 2019 года стоимость московских квартир с одной комнатой увеличилась на 5 процентов, студии прибавили в цене 4,8 процента, трехкомнатные квартиры — 3 процента, «двушки» — менее 2 процентов.

На фоне роста ипотечного кредитования в 2018 году, застройщики поменяли ценовую политику. В первую очередь, это сказалось на повышении цен самого продаваемого жилья. Однако не только рыночные факторы повлияли на этот процесс. Во второй половине 2018 года произошла девальвация рубля, которая вызвала инфляционную волну, повлиявшую на рост цен во всех отраслях.

Ранее в июле сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы к концу первого полугодия 2019 года также достигла исторического максимума — 120 тысяч рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры в Новой Москве составила 5,4 миллиона рублей.