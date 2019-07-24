Основатель «Пятерочки» выплатит своему партнеру более 17 млн рублей

Москва, 24 июля. С конца прошлого года владелец Gremm Group Михаил Горяинов мог распоряжаться своими активами с серьезными ограничениями. Заявление по приостановлению деятельности с активами подал его партнер Андрей Рогачев, основатель «Пятерочки» и владелец сети «Верный», сообщает телеканал «360».

Владельца активов предварительно не уведомили о будущем ограничении. Смысл необходимости такого решения в том, чтобы владелец не смог распорядиться имуществом заранее. Ограничения коснулись части активов на девять миллионов фунтов стерлингов и распространились, в частности, на средства от возможной продажи здания на Волгоградском проспекте.

Бывшие партнеры судятся из-за проекта о сети рынков в Москве. Суд в Лондоне отменил решение о заморозке активов 14 июня и обязал истца выплатить экс-коллеге компенсацию. Теперь Андрей Рогачев должен выплатить Михаилу Горяинову 221 тысячу фунтов стерлингов в счет судебных издержек, что должно быть сделано до 23 июля, 16.00.

Данная сумма — это депозит в счет оплаты издержек. Это только часть всей суммы издержек, точный размер выплат суд определит позже, когда спор изучат полностью. Такое промежуточное решение суд принял, так как увидел в действиях Рогачева нарушения. Он скрыл значимую информацию при подаче заявления о заморозке активов. Эти действия были признаны, как введение суда в заблуждение.

Рогачев должен предоставить перечень тех, кому он сообщил о заморозке имущества Горяинова. Необходимость таких действий нужна для того, чтобы информировать о снятии любых ограничений. Отмечается, что суд не разрешил Рогачеву подать апелляцию. На это адвокаты Рогачева намерены напрямую обратиться в Апелляционный суд и снова будют подавать апелляцию.