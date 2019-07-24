МЧС опровергло сообщения СМИ о перевернувшейся в Москве лодке с людьми

Москва, 24 июля. Информация о том, что в Москве перевернулось судно с людьми, не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что в Москве-реке перевернулась прогулочная лодка, в которой были 15 пассажиров. Так, РЕН ТВ заявил о нескольких пострадавших.

Уточнялось, что инцидент произошел под мостом в районе Новорижского шоссе. Как писали СМИ, о случившемся сообщил спасательным службам очевидец, они незамедлительно выехали на место ЧП.

«Поступило сообщение от очевидца. Прибывшие подразделения проверили информацию, она не подтвердилась», — опровергли сообщения в МЧС.

Как уточнил источник Nation News, заявитель мог по ошибке принять за перевернувшуюся лодку серферов.

Ранее стало известно о ДТП в с автобусом в районе турецкого Кемера, где, по данным информационного агентства Anadolu, пострадали 25 путешественников из Польши, Норвегии и РФ. В российском консульстве подтвердили факт аварии, однако опровергли информацию о том, что в ДТП пострадали граждане России.