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Пасмурная погода с дождем ожидается 24 июля в Москве

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Пасмурная погода с дождем ожидается 24 июля в Москве

Москва, 24 июля. В среду 24 июля в Москве ожидается дождь и пасмурная погода. Солнце изредка будет выходить из-за туч, но жары не будет, комментирует центр «Фобос».

Синоптики прогнозируют прохладную погоду, местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В Московской области также будет облачно и сыро.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 20 градусов, при этом временами солнечно. По данным синоптиков, ветер будет западный 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, что является нормальным показателем для Москвы.

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