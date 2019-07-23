Большинство москвичей заявили об улучшении жизни в столице

Москва, 23 июля. Больше половины жителей Москвы (55,9%) считают, что за последние два года жизнь в столице изменилась в лучшую сторону, об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Петербургская политика».

По данным исследования, удовлетворенность работой мэра Москвы Сергея Собянина высказали 64,8% опрошенных жителей столицы. Кроме того, 43,6% выразили уверенность, что жизнь в столице улучшится в ближайший год. При этом у ближайшего окружения (родственников, сослуживцев, друзей и других) 64,3% москвичей имеются тревожные настроения по поводу экономической ситуации в России.

Опрос проходил в Москве с 22 по 24 июля. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи москвичей старше 18 лет. Погрешность опроса составила 2,5%.

Ранее Собянин поделился мнением, как должна меняться Москва. Градоначальник признался, что ради создания комфортной городской среды иногда требуется принимать непопулярные решения. Собянин добавил, что во время строительства крупных объектов у москвичей нередко появляется негативная реакция из-за сопутствующих неудобств. Но с момента открытия нового общественного пространства или после полного ремонта все это забывается.