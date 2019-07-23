Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Телеведущая Стриженова похвасталась грибами из Подмосковья

578
0 Оставить комментарий

Телеведущая Стриженова похвасталась грибами из Подмосковья

Москва, 23 июля. Популярная российская телеведущая Екатерина Стриженова показала гриб, который нашла в одном из лесов в Московской области.

Журналистка написала в Instagram, что с удовольствием собирает грибы. Несмотря на погоду, она довольна результатом — Стриженова похвасталась большим белым грибом.

«Дождь льет, комары кусают, но зато сколько удовольствия!» – написала телеведущая, ее цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поклонники отреагировали на фотографию Стриженовой. Их поразил гриб и сама Стриженова в розовом костюме грибника.

В прошлом году заядлую дачницу искусали осы. Телеведущая показала фото с припухшим лицом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров