Телеведущая Стриженова похвасталась грибами из Подмосковья

Москва, 23 июля. Популярная российская телеведущая Екатерина Стриженова показала гриб, который нашла в одном из лесов в Московской области.

Журналистка написала в Instagram, что с удовольствием собирает грибы. Несмотря на погоду, она довольна результатом — Стриженова похвасталась большим белым грибом.

«Дождь льет, комары кусают, но зато сколько удовольствия!» – написала телеведущая, ее цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поклонники отреагировали на фотографию Стриженовой. Их поразил гриб и сама Стриженова в розовом костюме грибника.

В прошлом году заядлую дачницу искусали осы. Телеведущая показала фото с припухшим лицом.