Полуторагодовалый малыш в Подмосковье проглотил две монеты

Москва, 23 июля. Маленький мальчик проглотил две монеты, его спасли врачи больницы в Мытищах, сообщили в Минздраве Московской области.

Ребенка в медучреждение привезли родители. Они рассказали, что малыш, вероятно, проглотил монету. Рентген выявил в желудке пациента две монеты, причем вторая находилась там довольно давно.

В отделении детской хирургии врачи успешно извлекли металл из желудка малыша. Он находится под присмотром медиков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что годовалая девочка в Петербурге проглотила батарейку. Ее доставили в больницу с ожогом пищевода.