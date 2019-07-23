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Полуторагодовалый малыш в Подмосковье проглотил две монеты

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Полуторагодовалый малыш в Подмосковье проглотил две монеты

Москва, 23 июля. Маленький мальчик проглотил две монеты, его спасли врачи больницы в Мытищах, сообщили в Минздраве Московской области.

Ребенка в медучреждение привезли родители. Они рассказали, что малыш, вероятно, проглотил монету. Рентген выявил в желудке пациента две монеты, причем вторая находилась там довольно давно.

В отделении детской хирургии врачи успешно извлекли металл из желудка малыша. Он находится под присмотром медиков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что годовалая девочка в Петербурге проглотила батарейку. Ее доставили в больницу с ожогом пищевода.

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