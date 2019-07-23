Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании до 10 градусов тепла

Москва, 23 июля. Синоптики предупредили жителей российской столицы о резком похолодании 28 июля, столбики термометров покажут 10 градусов тепла.

В первой половине дня 28 июля температура воздуха составит 20 градусов тепла. Затем в Москве резко похолодает до 14 градусов тепла.

Специалисты объясняют такой перепад вторжением холодного воздуха, пишет «Царьград». Ранее сообщалось, что с обеда 23 июля до 25 июля в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Россию продолжают заливать дожди, в Краснодарском крае, Иркутской области мощные осадки привели к подтоплениям.