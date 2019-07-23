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Собянин утвердил еще девять площадок по программе реновации в Москве

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Собянин утвердил еще девять площадок по программе реновации в Москве

Москва, 23 июля. Девять стартовых площадок включили в программу реновации, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание президиума правительства, в ходе которого были включены в программу еще 9 площадок. Они находятся в семи районах столицы.

На этой территории построят 124,4 тысячи квадратных метров жилья, что позволит расселить 20 домов. Ранее сообщалось о завершении строительства жилого дома на проспекте Вернадского.

Столичные власти получили 379 заявок на докупку жиплощади по реновации, им обеспечена скидка в размере 10%.

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