Туроператор опроверг информацию о поломке теплохода «Афанасий Никитин» в Подмосковье

Москва, 23 июля. Туроператор ООО «ГАМА» опроверг информацию о поломке круизного теплохода «Афанасий Никитин», следовавшего из Нижнего Новгорода в Москву.

В пресс-службе компании заявили, что информация о поломке не соответствует действительности.

«Никаких поломок судна не было, движение не прекращалось, теплоход двигался согласно графику и прибыл в Москву в установленный срок — в 09.00», — говорится в сообщении.

По данным открытых источников, круизный трехпалубный теплоход «Афанасий Никитин» проекта 26-37 приписан к Нижнему Новгороду.

Ранее сообщалось, что теплоход с тремястами иностранных граждан на борту сел на мель в Ярославской области. Никто не пострадал.