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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 25 июля

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 25 июля

Москва, 23 июля. «Желтый» уровень опасности погоды продлили в Москве из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погода в столичном регионе представляет потенциальную угрозу. Предупреждение объявлено с 12.00 23 июля до 25 июля. В Московской области предупреждение действует до 21.00 24 июля.

25 июля в Подмосковье погода будет облачной, пройдет дождь, столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла, пишет РИАМО. 

Ранее сообщалось, что в московский регион снова придет циклон. Погода будет дождливой, ожидаются грозы.

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