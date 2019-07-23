«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 25 июля

Москва, 23 июля. «Желтый» уровень опасности погоды продлили в Москве из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погода в столичном регионе представляет потенциальную угрозу. Предупреждение объявлено с 12.00 23 июля до 25 июля. В Московской области предупреждение действует до 21.00 24 июля.

25 июля в Подмосковье погода будет облачной, пройдет дождь, столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в московский регион снова придет циклон. Погода будет дождливой, ожидаются грозы.